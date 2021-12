Dopo la nevicata dell’8 dicembre non sono mancate le polemiche sui social network a partire dalla sera stessa. Tantissimi cittadini hanno lamentato la presenza di neve in strada, sui marciapiedi. Per non parlare, poi, della formazione di ghiaccio a partire dalla mattina del 9 dicembre. Sul tema è intervenuto il consiglio della Lega, Manolo Maugeri. “Ci sono vie centrali che sono rimaste con molta neve – attacca – l’amministrazione, come al solito, si concentra sulle questioni di superficie ma poi dimentica le cose più importanti. C’è moltissima narrazione ma poi ci si perde in [...]





