SETTIMO TORINESE. Dopo la grande prima alla Fondazione Carlo Donat-Cattin al Polo Novecento di Torino, il libro del settimese Paolo Silvetti “Torino città illuminata”, edito da Daniela Piazza editore”, è stato presentato anche nella nostra città, il 31 gennaio 2022 alle ore 18.00, presso la sala Primo Levi della Biblioteca Archimede.

Nonostante il momento difficile legato ai contagi Covid, i settimesi sono accorsi numerosi, incuriositi dall’argomento trattato che certamente rappresenta una novità nel panorama editoriale. Per la prima volta, infatti, i lampioni vengono presi in considerazione, non come semplice arredo urbano, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.