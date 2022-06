SETTIMO TORINESE. Si sente male in chiesa, rianimato

Durante la messa di domenica mattina, 26 giugno, alla SS. Trinità, un uomo si è accasciato durante la cerimonia celebrata da don Stefano Bertoldini. Una volontaria della Croce Rossa, presente in chiesa, è subito intervenuta applicando le manovre di primo soccorso, in attesa del 118. L’ambulanza è arrivata dopo qualche minuto, ma l’uomo era già abbastanza cosciente grazie all’intervento della volontaria presente in chiesa. Dopo questo incidente è sempre più evidente la necessità di diffondere la formazione del primo soccorso in tutti i luoghi pubblici.

