Si parte dal passato per andare verso il futuro.

Dal 3 al 25 novembre, presso la biblioteca Archimede in piazza Campidoglio a Settimo, ci sarà una mostra espositiva dal titolo “Le Madri della Repubblica” organizzata dal Forum Donne Settimo Torinese.

“La mostra nasce – spiega Natascia Molino, presidentessa del Forum Donne Settimo, -da un progetto itinerante della Toponomastica Femminile Piemonte, nella persona di Loretta Junck, e che noi del Forum Donne abbiamo accolto ben volentieri. Negli spazi espositivi si potranno conoscere e apprezzare, attraverso fotografie e biografie, le 21 donne italiane elette il 2 giugno 1946 nell’Assemblea Costituente che per la prima volta nella storia italiana hanno avuto accesso alle stanze di Montecitorio. È necessario non dimenticare il ruolo che ognuna di queste donne ha avuto nelle scelte politiche e sociali dell‘Italia repubblicana. Donne molto diverse tra loro, sia per grado d’istruzione che per estrazione sociale, ma unite dalla passione per la politica e fiere di aver superato gli ostacoli che fino ad allora le avevano tenute lontane dalle istituzioni. Alcune delle giovani deputate presero parte ai lavori della “Commissione dei 75” incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione repubblicana e ripartito in tre sottocommissioni: sui diritti e doveri dei cittadini, sull’ordinamento costituzionale e sui diritti e doveri economico-sociali. Grazie all’apporto delle donne costituenti alcuni principi di parità e di uguaglianza trovarono spazio nella Carta del 1948. Il progetto della Toponomastica Femminile Piemonte è importante perché è doveroso ricordare il peso e la responsabilità che hanno avuto le donne nella nostra storia, e soprattutto le Madri Costituenti”.

Al termine della mostra, il 25 novembre, verrà organizzata, sempre in biblioteca Archimede, una giornata in memoria di Nilde Iotti, una delle Madri Costituenti. L’evento inizierà alle 17,30 con la visita al Parco Nilde Iotti in via Amendola, per poi continuare alle ore 18.00, in sala Levi in Archimede, con la presentazione del libro “Amore e politica nella vita di Nilde Iotti” scritto da Chiara Raganelli. Interverranno Natascia Molino, presidentessa del Forum Donne Settimo, Loretta Junck, referente Toponomastica Femminile Piemonte, Alfonsina D’Onofrio, Responsabile Camera del Lavoro di Settimo, con le letture di Elisa Albri, alunna del corso teatro CDM Borgaro Torinese.

La mostra “Le Madri della Repubblica” sarà successivamente visitabile dal 26 al 30 novembre presso la Sala del Consiglio Comunale di Settimo.

