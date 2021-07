Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Si è conclusa il 20 maggio la raccolta dei progetti proposti dai cittadini per accedere ai fondi del bilancio partecipativo. I cittadini di Settimo, infatti, sono stati chiamati a proporre e discutere idee che potranno essere finanziate nel prossimo bilancio comunale. Ci sono 20 mila euro a bilancio per realizzare l’idea vincente. Sono arrivate 13 proposte per il bilancio partecipativo, le proposte pervenute sono state esaminate dalla commissione tecnica, riunitasi in data 16 giugno 2021. [...]