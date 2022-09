Settimo va in controtendenza e si conferma una roccaforte della sinistra: il PD, con 24.1% alla Camera e al Senato, conclude la tornata elettorale con due punti in più rispetto a Fratelli d’Italia, grande protagonista di questa domenica e assestatosi in città sul 22.6% al Senato e 22.7% alla Camera.

Vanno in doppia cifra anche Lega (10.5%) e M5S (16.4%) al Senato ma rimangono comunque ben distanti dai dai due gradini più alti del podio.

Affluenza attestata la 65.4%, con 24.235 aventi diritti recatisi alle urne.

