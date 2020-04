SETTIMO TORINESE. Si cappotta in auto sulla Sr11 all’altezza di Mezzi Po

Al volante di una Lancia Musa, perde il controllo e finisce a ruote all’aria.

E’ successo oggi pomeriggio, mercoledì 29 aprile, poco dopo le 18, lungo la corsia per Torino della Sr 11 all’altezza di frazione Mezzi Po, tra gli svincoli di località Cascina Isola e Settimo Torinese.

Ferita in maniera lieve, l’automobilista, una donna di 39 anni soccorsa dal 118 e trasferito in ospedale.

I soccorsi sono stati prestati dai Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Chivasso che si è occupata dei rilievi.

