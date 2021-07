Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. La biblioteca Archimede, in collaborazione con città di Settimo Torinese, Cisv, Fondazione Comunità Solidale e Fondazione Ecm, ospiterà lo Shared Words Festival, dal 30 luglio al 3 agosti, per “parole condivise con l’adolescenza”. I laboratori teatrali, rivolti a ragazzi dagli 11 ai 17 anni, si svolgeranno all’interno della sala Levi della Biblioteca dalle 15 alle 17,30. Gli spettacoli teatrali andranno in scena a partire dalle ore 21,15. Per prenotazioni e iscrizioni, tel. 3283554281.

Venerdì 30 luglio “Mi chiamo Paolo”

In scena: Michele Volpi

Tema affrontato: bullismo, equità e inclusione sociale.

Trama: un gruppo di ragazzi discriminano la diversità senza comprendere i profondi sentimenti (e le storie) delle vittime, ma uno di essi troverà la strada dell’inclusione. Per 15 giovani coinvolti nel laboratorio con un’età compresa tra i 11 e 14 anni.

Sabato 31 luglio “Sos Corpo, diario di un corpo che cambia”

In scena: Alessandro Ruta.

Tema affrontato: accettazione e riconoscimento della propria emotività.

Trama: un adolescente vive con difficoltà la sua trasformazione fisica nel tentativo di gestire maldestramente le sue emozioni.

Per 15 giovani coinvolti nel laboratorio con un’età tra gli 11 e i 14 anni.

Domenica 1° agosto: “Access Denied – abc per una buona fratellanza”

In scena: Alice Pavan

Tema affrontato: gestione delle emozioni, educazione affettiva, accettazione delle diversità.

Trama: il racconto narra del rapporto tra due fratelli, uno dei quali con sindrome di Down. Un racconto delicato e divertente che evidenzia quanto l’insofferenza provocata dalla diversità possa essere superata.

Per 15 giovani coinvolti nel laboratorio con un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Lunedì 2 agosto “Fiori di Ortica, storia di un incontro tra due ortiche in fiore”

In scena: Sara Moscardini

Tema affrontato: educazione sentimentale, accettazione non discriminatoria dell’omosessualità e equità.

Trama: Una ragazza nell’età della scoperta e della sperimentazione dei differenti stati d’animo e pulsioni, scopre un orientamento sessuale differente dalle proprie amiche, scoprendo e accettando la propria realtà emotiva.

Per 15 giovani coinvolti nel laboratorio con un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Martedì 3 agosto Replay: “istantaneediunafuga”

In scena: Alessandro Rossi

Tema affrontato: educazione affettiva, separazione, riconoscimento emotivo.

Trama: la storia apre l’immaginario ad una fuga surreale e sconclusionata di due fratelli alla ricerca del padre: una grande/piccola avventura che permetterà ai due adolescenti di riscoprire le emozioni e l’intensità di un rinnovato legame. Per 15 giovani coinvolti nel laboratorio con un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

