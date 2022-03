“Settimo ha risposto dando la disponibilità all’accoglienza” è quanto afferma Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese. La città è pronta per accogliere i rifugiati ucraini che stanno fuggendo dalla guerra. I profughi ucraini stanno per arrivare anche in Italia. Il governo sta stilando il Piano per l’accoglienza, senza dimenticare che fino al 31 marzo l’Italia si trova in uno stato di emergenza sanitaria per il Covid.

