“È bello immaginare come sarebbe la nostra città se ci fosse più verde, bambini che giocano, anziani che si curano, la scuola bella…». Lo dice Iffa, 12 anni, studentessa alla Gramsci. E lo dice dopo aver partecipato a “Una città per bambini e bambine”, un progetto che punta a ripensare la Città a misura di bambino. Un progetto che ha visto proprio la partecipazione dei più piccoli settimesi che sono andati in giro per la città per “ripensare” viabilità e aree verdi. Venerdì il lavoro, che ha coinvolto due classi delle scuole Gobetti e [...]





