Questa mattina, grazie al progetto Cuore InForma®️ sono stati consegnati 7 nuovi defibrillatori che verranno installati in altrettanti luoghi pubblici.

Il progetto è promosso dall’azienda Italian Medical System Srl Società Benefit ed è stato reso possibile grazie al contributo di numerosi imprenditori settimesi, premiati questa mattina per il loro impegno.