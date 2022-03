Serena Mattiola, ballerina cresciuta nella scuola di danza Isadorabile di Sara Scalisi, presso il centro Akiyama di via Defendente Ferrari è inserita nel corpo di ballo della trasmissione televisiva “Il Cantante Mascherato”, condotta da Milly Carlucci, in onda il venerdì sera su Rai Uno. “Serena sta cominciando a volare – dice Sara Scalisi – sono molto orgogliosa di lei”. Serena si è trasferita a Genova, per continuare a studiare in una famosa compagnia di danza ma per ballare in tv va a Roma. “Era il suo sogno fin da piccola – [...]



