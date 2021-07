Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Serena Mattiola, 15 anni, è una promettente ballerina di danza classica. I suoi genitori, mamma Assunta e papà Maurizio, avevano già visto che quando sentiva la musica nel passeggino, non riusciva a star ferma. Quando aveva appena 4 anni l’hanno iscritta al Centro Danza Isadorabile, con sede nella palestra Akiyama di via Defendente Ferrari, e da allora non si è mai più fermata.

Ora studia a Casale Monferrato, nella scuola in cui insegna Sandra Rossi, conosciuta durante un concorso di danza. La sua prima insegnante, Sara Scalisi, sapeva che Serena avrebbe cercato un percorso professionale orientato alla danza. “Lei respira danza, era così fin da piccola – dice – faccio questo lavoro da più di 30 anni e ho subito visto che lei voleva fare questo. Pretendeva da se stessa sempre di più, si fermava anche oltre orario e, crescendo, ripeteva esercizi anche con le allieve più piccole pur di migliorare. Oltre al talento, è una ragazza che ha una grande umiltà e forza di volontà.

Lei non balla soltanto con le gambe, ma ci mette cuore e anima. Io avrei voluto fare qualcosa di più, ma evidentemente il mio destino era quello di preparare questa ragazza: fin da piccola, è stata sempre ben voluta dalle allieve più grandi. Coccolata e ben voluta, perché lei sa farsi volere bene”.

Serena non si è fermata durante le chiusure delle palestre imposte dall’emergenza sanitaria. Ha lavorato a casa, senza mai fermarsi. “Prima del lockdown, avevo partecipato anche ad alcuni stage per migliorare con Steve La Chance, Kledy e Raffaele Paganini – dice Serena – .

Ora abbiamo ricominciato a vivere. Ho vinto qualche concorso, mi hanno premiato con borse di studio per poter proseguire. La mia famiglia mi ha sempre sostenuto e tutti gli insegnamenti sono stati speciali, quelli di Sara Scalisi e quelli degli insegnanti attuali”. Serena ci metterà il suo talento e il suo impegno: e se saranno rose, balleranno.

Commenti