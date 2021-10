Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Successo di pubblico per la prima settimana di apertura della mostra “Semplice e Complesso” presso l’Ecomuseo del Freidano. E’ un percorso pensato per far conoscere e avvicinare il grande pubblico alla scienza attraverso esperimenti interattivi che coinvolgono i visitatori all’interno di tre distinte ma pur interdipendenti sezioni: quella della geometria, della materia e della scienza.

La mostra sarà visitabile sino al 17 ottobre con i seguenti orari: dal 18 settembre all’ 8 ottobre mercoledì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.

In occasione della settimna dedicata al Festival dell’Innovazione e della Scienza (dal 9 al 17 ottobre), la mostra osserverà l’orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 per scuole e gruppi (prenotazione obbligatoria), sabato e domenica dalle 15 alle 19.

Info e prenotazioni: Tel 338 958 1569 o scrivendo a: info@ecomuseodelfreidano.it

Commenti