Si torna sui banchi di scuola. Lunedì 12 settembre a Settimo sono tornati sui banchi di scuola circa 1500 studenti. Novità da questo settembre è il superamento, o per lo meno l’allentamento, delle norme anti-Covid: via mascherine e distanziamento e, soprattutto, esclusa la Dad e la quarantena per i contatti di positivi. “Per questo nuovo anno, – ha affermato la sindaca Elena Piastra – auguro a tutti i nostri studenti e studentesse di scoprire (o riscoprire) quanto possa essere meravigliosa la scuola”.

Dopo due anni di pandemia da Covid tutti gli studenti hanno potuto varcare [...]