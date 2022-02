Due istituti superiori di Settimo evacuati a causa di un forte odore di gas. E’ accaduto giovedì scorso a Settimo Torinese. Ancora una volta gli studenti dell’8 Marzo e del Galileo Ferraris che si trovano in via Leinì sono stati fatti evacuare con urgenza per un forte odore di gas. All’inizio si è pensato che si trattasse di una fuga. Infatti sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, i tecnici Arpa e del Comune per appurare quanto stava accadendo. Ma dopo diverse verifiche si è giunti alla conclusione che invece gli odori provenivano da [...]





