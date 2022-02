Le regole della scuola sul Covid sono cambiate: tamponi fai da te, quarantena e dad. Tutte le regole sulla scuola in vigore da lunedì 7 febbraio. Niente Dad per i vaccinati e quarantena di 5 giorni per tutti gli altri. Il decreto con le nuove norme è entrato in vigore, ieri, lunedì 7 febbraio il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Potrebbero continuare ad andare a scuola, con mascherina Ffp2, in regime di autosorveglianza, come avviene per gli adulti contatto di positivi. Ridurre il più possibile la didattica a distanza e favorire la scuola [...]