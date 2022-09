Anno nuovo e soliti problemi di cattedre vuote, ma non è colpa dei dirigenti.

Come in tutta Italia, anche nelle scuole di Settimo l’anno scolastico non partirà senza problemi: mancano gli insegnanti, anche se…

Il Ministero dell’Istruzione comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’assunzione di quasi 95 mila docenti per l’anno scolastico 2022/23. Il numero dei posti a disposizione è assegnato per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi attualmente vigenti e per l’altro 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. Tantissimi dei posti disponibili, però, rischiano di restare scoperti per [...]