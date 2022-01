I contagi a scuola continuano ad aumentare vertiginosamente. In Piemonte c’è il boom di contagi da zero a 10 anni. Le classi in Dad sono tantissime. Le norme non reggono il sistema e i genitori hanno paura. Le Asl hanno alzato bandiera bianca, perso qualsiasi tracciamento. I contagi sono anche tra gli studenti già vaccinati. Il Governo ha differenziato le modalità di quarantena in base agli ordini e gradi di scuola, nonché allo stato vaccinale degli studenti. Anche per Settimo purtroppo la situazione non cambia: sono circa 55 classi in quarantena per quattro comprensivi [...]



