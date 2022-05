E’ come se i muri avessero orecchie per sentire e bocca per parlare. Sono ritornate le scritte politiche sui muri anche a Settimo Torinese. Si moltiplicano le scritte politiche sui muri in città. Nelle ultime settimane è stata presa di mira la sede di Articolo Uno in via San Francesco D’Assisi in pieno centro. Mentre un altro attacco è stato rivolto al consigliere comunale del Gruppo [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.