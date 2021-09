Ascolta l'Audio Dell'Articolo

I lavoratori del Polo industriale Pirelli di Settimo T.se, in via Brescia, hanno incrociato le braccia per un’ora e mezza (tra mercoledì 1 e venerdì 3 settembre) contro “due stangate devastanti per Lavoratrici e Lavoratori”, così recitava il volantino informativo sottoscritto dalla triplice sindacale (Cgil, Cisl e Uil) della Rsu.