“Ho accettato con piacere la candidatura alla Camera dei Deputati nella lista Azione Italia Viva. È un onore per me avere la possibilità di rappresentare il mio territorio alle prossime elezioni politiche”. Angela Schifino, consigliera comunale di Settimo Torinese, ha annunciato così sui social la sua candidatura alla Camera alle prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre. L’imprenditrice settimese sostiene “la sfida non è semplice, ma mi impegnerò al massimo nel progetto di costruzione di un Terzo polo, moderato, riformista, europeista”. Quindi la Schifino correrà con il Terzo polo, la coalizione nata [...]





