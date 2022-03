Sarah L’Epee, classe 1983, è nata a Ginevra da mamma italiana e papà svizzero. Ha vissuto per undici anni in Svizzera e si è poi trasferita in Francia, con la famiglia, e vi è rimasta fino al diploma.

Ha poi scelto di venire a frequentare l’università a Roma e a 18 anni si è trasferita, da sola, per studiare Scienze della Comunicazione. I suoi l’hanno poi raggiunta dopo qualche anno. “Quando ero piccola desideravo diventare giornalista sportiva, ero appassionatissima di Formula 1, [...]



