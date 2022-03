La musica che sa legare le generazioni e le sa attraversare sarà la vera protagonista dei St. Patrick’s Days di Suoneria. Il concerto di apertura, venerdì 18 a partire dalle 20,30, infatti è affidato ai Lou Dalfin, gruppo piemontese icona della musica occitana. Sabato 19 l’hub culturale Suoneria ospiterà una serata di musica dal vivo dedicata alla scena emergente di Settimo e dintorni con #scorriband: una rassegna itinerante curata dal Collettivo Musicale Sintesi, che vede varie formazioni alternarsi sul palco in rapida successione, offrendo al pubblico suggestioni musicali diverse. Per la festa di San Patrizio, accompagnati da birra, saliranno sul palco del Combo Club gli Onders, con i loro inediti che rivisitano il surf facendo l’occhiolino alla scena berlinese; i Retrace che riarrangiano in salsa verde vari successi pop e rock; gli Sherman’s Trees con le loro composizioni stoner rock ed i Cosmos Hardrockita con un carismatico hard rock, intenso e lirico. Sia venerdì che sabato poi si tirerà tardi, fino alle prime ore del mattino, con We love dance: in consolle, dai migliori party del nord Italia, Dj Dave per scatenarsi in pista con la sua selezione di musica dance degli anni ’80/’90/2000 e oltre. Con specialità culinarie nella più classica tradizione del cibo di strada. L’evento è realizzato in collaborazione con Kozel e la Proloco di Settimo. Venerdì 18 marzo a partire dalle 18,00 ingresso 8 euro +Diritti prevendita. Sabato 19 marzo a partire dalle 18 ingresso 5 euro +Diritti prevendita.

