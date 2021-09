Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È stata nominata martedì 7 settembre la triade che si occuperà della liquidazione della Saapa, la società che gestisce l’ospedale di via Santa Cristina. Saapa sta per Società Assistenza Acuzie e Post Acuzie, alla quale partecipano in qualità di soci l’Asl To4 (34%), l’Asl To2 (18%), il Comune di Settimo (31,48%), la Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati (16,50%) e Patrimonio della Città di Settimo (0,02%). Ad occuparsi della chiusura della società saranno Alessandro Rossi (l’amministratore unico [...]