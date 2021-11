La scorsa settimana, il segretario cittadino di Articolo 1, Sergio Bisacca, aveva avanzato la candidatura di Elena Ruzza in vista delle elezioni della Città Metropolitana previste per il 19 dicembre. L’offerta, però, in questi giorni, è stata respinta al mittente dalla diretta interessata. “Io – spiega Elena Ruzza, consigliera di Sinistra Civica – non dò la mia disponibilità per quel ruolo, ringrazio il segretario di Articolo 1 per aver pensato a me ma non posso esserci per motivi professionali. Io riesco a malapena a fare il ruolo di consigliera, lavoro moltissimo, per fortuna e [...]





