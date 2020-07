SETTIMO TORINESE. Rubano un’auto ma si schiantano contro un palazzo: ricercati.

Hanno rubato una Citroen C2 in sosta ma si sono schiantati dopo un centinaio di metri contro un palazzo. I carabinieri della compagnia di Chivasso stanno cercando di identificare i ladri che nella notte tra venerdì e sabato, in via Buonarroti a Settimo Torinese, sono andati a sbattere contro l’ingresso di un condominio, abbattendo una colonnina del gas.

A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. I ladri sono riusciti a scappare prima dell’arrivo dei carabinieri.

