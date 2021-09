Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Rossella Bisceglia ha depositato il marchio di “Miss e Mister Settimo” alla camera di commercio di Torino attraverso la sua associazione Progressive Rocks.

Ora per dieci anni, sarà lei ad essere la detentrice legale della rassegna che eleggerà i “belli” della città di Settimo. Rossella, conosciuta per la sua attività di parrucchiera, non è nuova a questo tipo di spettacoli. Ogni anno è impegnata nei reparti di trucco e parrucco degli eventi collaterali del Festival di Sanremo.

Non vuole far polemica, lo ripete più volte, però è determinata a far ritornare “Miss e Mister Settimo” al centro della città. La nuova data fissata è per domenica 17 ottobre “Antonio Folino è bravo ad organizzare eventi folcloristici, la Union Model è un’associazione di Borgaro – dice Rossella Bisceglia – non ho niente contro di loro. Però adesso il marchio è depositato e sarò io ad eleggere i reginetti della città e a farli partecipare al concorso nazionale “Fotomodelli dell’anno”.

Nocerino aveva lasciato nel 2015 e io ho potuto depositare il marchio. Chi uscirà da Miss e Mister Settimo proseguirà il suo cammino per conquistare le fasce nazionali oppure per sostenere dei casting nel mondo dello spettacolo, in cui conosco diversi professionisti”.

La nuova patronessa aveva chiesto di poter assegnare quest’anno una fascia al concorso di Folino, ma non ha raggiunto un accordo con Folino che, invece, farà “Miss e Mister Settimo” in via Einaudi nella serata di domenica 12 settembre.

“Loro si occupano di folclore, io di bellezza e benessere – dice Rossella – sono due settori diversi. Ripeto, non è mia intenzione far polemica, ma io apro le iscrizioni per Miss e Mister Settimo 2021 perché c’è un’iscrizione da me depositata alla Camera di Commercio”.

Oltre ai “senior” sfileranno anche i bambini dai 4 ai 10 anni. L’associazione a cui fa capo l’organizzazione è la Progressive Rocks e sul volantino figurano anche Radio Archimede e altri sodalizi.

“Ne parlerò con i commercianti del centro e con l’amministrazione comunale – conclude Rossella Bisceglia – . So che non sarà possibile far sfilare i ragazzi in piazza ad ottobre, spero di trovare una soluzione indoor consona”.

Commenti