È polemica, sui social, dopo il funerale, martedì 20 luglio, di Giuliano Halilovic. L’uomo, 51 anni, di etnia rom (khorakhnè per l’esattezza), sabato scorso, è stato ritrovato morto, nel suo letto, in via Astegiano 17. “Funerale con la scorta – scrive qualcuno su Facebook – avete perso il mio rispetto”. E via di commenti, uno dopo l’altro. Non si è lasciato scappare l’occasione il segretario della Lega, Gianluigi Cernusco. Prima del funerale, infatti, la zona [...]