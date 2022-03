Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e settimese, ha voluto ricordare così Vittorio Re, deceduto la scorsa settimana all’età di 93 anni

“Con Vittorio Re salutiamo un uomo e un componente di una famiglia numerosa, che ha contribuito a disegnare la storia della Settimo agricola degli ultimi decenni. Una famiglia agricola, come altre nella nostra città, che si stabilì a Settimo per costruirsi un futuro più solido: i genitori di Vittorio erano malgari, si trasferirono a Settimo nel 1946 prima alla Cascina San Domenico e poi alla Cascina Pista, dove i figli di Vittorio proseguono ancora oggi l’attività agricola e zootecnica. Vittorio fu insignito, come tutti i coltivatori diretti settimesi, del diploma di benemerenza per la fedeltà alla terra, durante la Festa del Ringraziamento del 1995 all’età di 66 anni e venne premiato dall’allora presidente di sezione Coldiretti di Settimo, Michele Benedetto (Michel d’la Venturina). Vittorio partecipava con costanza alle Feste del Ringraziamento e alle Feste di Sant’Antonio Abate, contribuendo attivamente agli “incant”, le aste di beneficienza organizzate dai Priori della festa, soprattutto quando il premio finale era la “cioca” (detta anche “rudún”, la campana decorata, simbolo dell’attività dei malgari, che “veste” ancora oggi le vacche durante le transumanze): in tante edizioni della festa sono state vinte proprio da Vittorio! Personalmente, porto con me anche un ricordo con mia mamma Franca, che ad ogni incontro lo salutava sempre come “Re Vittorio”, sorridendo con lui per i suoi lunghi baffi bianchi sempre curati… come fosse un erede della dinastia dei re Vittorio che hanno governato le nostre terre”.

