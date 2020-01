SETTIMO TORINESE. Ritorna “Musica che Passione”

Domenica 26 gennaio ritorna “Musica che Passione”, la rassegna gratuita di musica classica promossa dall’associazione Preludio Ensemble e giunta alla sua sedicesima edizione. Sono cinque concerti in programma scelti dalla pianista Ilaria Schettini, direttrice artistica della manifestazione.

Al Combo Suoneria di via Partigiani 4 (ingresso gratuito, con inizio concerto previsto per le 16,30) si parte con un duo costituito dal giovanissimo Enrico Iacopo Scipioni (al flauto, chitarra e percussioni) e dalla pianista e cantante Silvia Zaru. Il concerto si intitola “Note di Cinema”, una raccolta di brani tratti dalle colonne sonore più brillanti nella storia cinematografica. Si tratta di una proposta concertistica che vede esibirsi un giovanissimo polistrumentista con un organico cameristico molto originale. Il giovane musicista si esibirà ai vari strumenti spaziando in un repertorio che va da brani melodici e sognanti a brani più movimentati e pieni di energia vitale, conducendo gli spettatori in un viaggio tra le musiche che hanno accompagnato le più celebri pellicole cinematografiche. Una carrellata di brani tratti dai colossal come “Breveheart”, “Et, L’extraterrestre”, “Titanic”, “l’Ultimo dei Mohicani”, “New York New York”, “Harry Potter”, “C’era una volta il West” e tanti altri titoli di colonne sonore indimenticabili.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio con un’altra coppia di musicisti: Matteo Bargioni (violino) e Ivana Zincone (pianoforte) daranno vita ad un programma di brani intitolato “L’orizzonte da una finestra”, con le composizioni di Elgar, Beethoven, Vitali, Piazzolla e altri compositori. Anche il concerto di domenica 9 febbraio è gratuito, con inizio alle 16,30.

