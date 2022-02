SETTIMO TORINESE. Le consuete letture del sabato mattina anticipano di un giorno, anzi, di una notte, e diventano “La notte dei racconti”. L’appuntamento è per venerdì 25 febbraio alle 21 in biblioteca, dove le lettrici, le bibliotecarie e gli attori di Teatrulla aspetteranno i bambini e le loro famiglie in tanti angoli della biblioteca. Riscopriremo il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci che come stelle accenderanno la Notte dei racconti.

Le letture sono dedicate alle bambine e ai bambini dai 2 ai 10 anni e alle loro famiglie. Per partecipare all’evento, gratuito, è necessario prenotarsi sul sito della biblioteca sino all’esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bibliotecarchimede.it, telefonare al 0118028722/724 o scrivere a info@bibliotecarchimede.it

