SETTIMO TORINESE. L’urna contenente le reliquie dei Corpi Santi è stata portata sul palco allestito in piazza della Libertà per la messa solenne della Patronale. La città si è data appuntamento domenica 5 settembre, alle 11, per la cerimonia concelebrata da tutti i parroci settimesi.