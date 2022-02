SETTIMO TORINESE. Finalmente, dopo una serie di false partenze dovute all’emergenza sanitaria, “Umano, troppo umano?” la stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese farà il suo debutto domenica 13 febbraio alle 16.00 con “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino”, spettacolo per famiglie vincitore nel 2021 della rete nazionale del teatro emergente “InBox Verde”.

Scritto, prodotto e portato in scena da Annalisa Arione e Dario de Falco, con le musiche di Enrico Messina, racconta in modo semplice e coinvolgente di un incontro tra generazioni lontane: Marco, un bambino di sette anni così arrabbiato che è scappato di casa, e Lina, una signora che, anche se i sette anni li ha compiuti almeno una decina di volte, scappata anche lei da una casa di riposo.

Dal loro incontro ha il via questa avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani, la storia di due generazioni che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme e a riempire la memoria d’amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono qui per te”.

È possibile pre-acquistare i biglietti tramite il sito www.ticket.it, prenotarli chiamando lo 011 645740 (il lunedì dalle 10.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00) o acquistarli direttamente a teatro il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Commenti