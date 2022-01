A Settimo come in tutta Italia c’è fermento attorno alla riapertura delle scuole di lunedì 10 gennaio. Sui social sono in tanti a scrivere che non hanno nessuna intenzione di mandare i loro figli in classe. Sul tema è intervenuta la prima cittadina, Elena Piastra. “Alcuni genitori – racconta la sindaca – mi stanno chiedendo informazioni rispetto alla ripresa delle lezioni, qualcuno mi chiede di adoperarmi per evitare che riaprano. La scuola riapre e riapre in presenza. E io credo sia giusto. Il non aprire le scuole sarebbe un errore e avrebbe un impatto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.