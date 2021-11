Qualche giorno fa , con una comunicazione dell’assessore al sociale, Angelo Barbati, la giunta ha annunciato la riproposizione del progetto di “Emergenza freddo” anche per l’inverno del 2021. Presso il centro Fenoglio, di Via De Francisco, da due anni, infatti, sono disponibili 15 posti per aiutare gli uomini soli senzatetto della città ad affrontare l’emergenza freddo, dal 1 novembre al 15 aprile. Il sostegno è rivolto a quelle persone che, come spesso, purtroppo, capita, si trovano loro malgrado in situazioni complicate alle quali non hanno modo di far fronte. Parliamo, per la maggior parte, [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.