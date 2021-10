Ascolta l'Audio Dell'Articolo

*In merito al dimensionamento scolastico, spiace constatare che alcuni consiglieri, piuttosto che fare chiarezza su un tema importante per i nostri studenti e le loro famiglie, preferiscano alimentare tensioni ingiustificate per il proprio tornaconto politico. Spiace ancor di più che lo facciano ripetendo inesattezze e destabilizzando le famiglie su un tema delicato come quello della scuola.