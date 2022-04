Dopo 22 anni addio a Rimbalzopoli, la città del divertimento dei più piccini. Purtroppo dopo la pandemia Rimbalzopoli chiude i battenti a Settimo. “Ed eccoci qui, a scrivere quello che mai avremmo voluto scrivere. “Rimbalzopoli” non aprirà più” hanno scritto sui social i titolari dell’attività che per più di vent’anni ha fatto divertire i bambini settimesi e non solo.

Era il 15 aprile 2020 quando Massimiliano Barone, uno dei titolari, fu costretto – a causa delle restrizioni Covid – a chiudere Rimbalzopoli. Nei due anni successivi, fino ad arrivare ad oggi, nulla è cambiato. “In [...]