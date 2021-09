Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Rifondazione Comunista ha distribuito volantini per “chiedere all’amministrazione di impegnarsi a sostituire i riscaldamenti fossili degli edifici pubblici con pannelli fotovoltaici, di commissionare a Seta una ricerca nazionale sugli impianti esistenti in Italia in grado di riciclare pannolini per i bambini, per le persone anziane e per i disabili, eventualmente dotando le isole ecologiche di un cassonetto specifico”.