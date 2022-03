SETTIMO TORINESE. Sabato 2 aprile alle 21 il Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese ospiterà “Resti Umani” della compagnia Onda Larsen, nell’ambito della stagione “Umano, troppo umano?” organizzata da Santibriganti Teatro.

Lo spettacolo è stato scritto da Lia Tomatis che sarà anche in scena al fianco di Riccardo De Leo, Luciano Faia, Gianluca Guastella e Daniele Ronco, per la regia di Luigi Orfeo.

L’idea drammaturgica nasce dai testi di Bauman e di Foucault, ma anche dagli avvenimenti di cronaca, di politica e vita quotidiana che stanno portando ad un ribaltamento della morale. Il punto di partenza del testo è quindi una distopia in cui la divisione tra “noi” e “loro” è portata alle estreme conseguenze.

Con questo presupposto si raccontano le vicende di quattro persone, ovvero quattro Paesi, finite a convivere nello stesso appartamento con tutte le conseguenze del caso. Così tra surreali accordi internazionali per l’uso del bagno e confini che dividono mobili a metà, degli esseri umani che fino a quel momento avevano avuto a che fare solo con la loro propria immagine, devono fare i conti con altri esseri umani e infine, forse, anche con loro stessi.

I personaggi sono nemici tra loro non perché lo siano davvero o perché divisi tra bene e male, ma perché incapaci di comunicare, chiusi in uno spesso guscio di false convinzioni autoalimentate attraverso i fraintendimenti. “È importante – spiega Lia Tomatis – capire le ragioni sociali e umane che conducono al fenomeno che vogliamo raccontare per poter comprendere sospendendo il giudizio, costruendo esseri umani a tutto tondo, con le loro crudeltà, contraddizioni, qualità positive, crisi, senza che appaiano semplicemente buoni o cattivi”.

