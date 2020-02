ReItalia Franchising, garanzia di qualità e professionalità.

Provare per credere, diceva una nota pubblicità della tv di tanti anni fa.

Come ha fatto la famiglia di Alessandro Carluccio, pensionato di Settimo Torinese che con moglie e figli da qualche mese vive nel suo nuovo e grazioso appartamento a due passi dal centro città.

Seduto sul divano del suo elegante salotto, di fianco alla moglie, in una calda mattina di questo pazzo febbraio, ci racconta di lui, della sua vita, dei quasi quarant’anni trascorsi in un’azienda del settore dei pneumatici, della pensione e di come impegna il tempo nel volontariato.

Soprattutto, ci racconta del suo focolare domestico dove trova affetto, condivisione, calore.

Occhi lucidi, tanta “pancia” nei suoi discorsi.

Una vita di sacrifici per tirare su una famiglia tutta d’un pezzo. Per vivere in una casa che è uno specchio dell’armonia.

“La scorsa estate abbiamo messo mano ad una ristrutturazione dell’appartamento – esordisce -. Dovevamo cambiare serramenti e zanzariere: mi sono rivolto a quattro aziende diverse, alla fine l’impresa che mi ha trasmesso più fiducia è stata Re Italia Franchising. E così abbiamo fatto il lavoro con loro…”.

Si alza dal divano e ci accompagna “a vedere” e toccare con mano: i serramenti della cucina, le finestre del bagno, quelle della camera da letto, i vasistas che funzionano alla perfezione. E poi le zanzariere plissettate, griffate “Zanzarissima”.

“I ragazzi di ReItalia Franchising hanno fatto davvero un ottimo lavoro – conclude – siamo molto soddisfatti. In due giorni hanno fatto tutto. E ce n’era. Hanno lasciato pulito e in ordine: meglio di così, non poteva andare”.

“E poi – sorride e conclude – finalmente la prossima estate non saremo più ostaggio delle zanzare…”.

Commenti