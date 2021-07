Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Un viaggio sulla luna per cambiare prospettiva al Garybaldi di Settimo. Doppio appuntamento al Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese sabato 3 e domenica 4 luglio alle 20.00, con la prima nazionale di “Raptus di Luna” per la stagione “Battiti – Dentroefuori”, organizzata da Santibriganti Teatro.

In scena Serena Abbà, Camilla Bassetti e Marta Ziolla, mostrano il frutto di un lavoro iniziato prima della pandemia, con la direzione di Mauro Piombo, il quale, per l’ideazione e la scrittura spiega di aver “rubato sul campo alle attrici le urgenze, il sarcasmo, le svogliatezze e la loro voglia di vivere”.

Il linguaggio, ora crudo e a muso duro, ora con la sospensione della poesia, ora con azioni e suoni stranianti, altre volte attraverso protesi burattinesche, è un misto di tenerezza e furore: le risate muoiono spesso tra i denti, in molteplici soluzioni teatrali e nel piacere di giocare, che, come ricorda Mauro Piombo, è cosa seria assai.

Per consentire il distanziamento tra il pubblico, il numero di posti disponibili a Teatro sarà limitato a 75 posti sui 226 totali.

Nonostante il numero ridotto di posti il costo dei biglietti resta invariato rispetto al periodo pre-pandemico, con 13 euro per gli interi e 10 per i ridotti. Anche per questo motivo è caldamente consigliato prenotare il proprio posto o pre-acquistarli online sul sito www.ticket.it.

