SETTIMO TORINESE. Sono quasi 17mila i pezzi già distribuiti frutto della raccolta benefica avviata da Fondazione comunità solidale e Casa Dei Popoli Settimo, in collaborazione con il Comune, per i rifugiati afghani.

Una gara di solidarietà che ha presto superato le immediate necessità dei profughi giunti a Settimo. Per questo, Fondazione Comunità Solidale ha preso contatti con Prefettura e Protezione Civile distribuendo il materiale in vari centri di accoglienza del [...]