Si inizierà alle 8 fino alle 11, ma non, come di consueto in sede, ma nel parcheggio dell’ospedale civico di via Santa Cristina 3, dove ci sarà l’autoemoteca. Si ricorda che per donare bisogna preferibile aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, thé o caffè poco zuccherati, fette biscottate, pane non condito o altri carboidrati. Infine ricordiamo le prossime donazioni, per quanto riguarda il plasma venerdì 28 ottobre, sempre davanti all’ospedale e non in sede, mentre per il sangue intero venerdì 7 0ttobre, questa in sede. Entrambe [...]



