SETTIMO TORINESE. Un viaggio introspettivo in una città anonima e un miracolo chiamato amore. Il romanzo postumo di Antonia Spaliviero, “La Compagna Natalia”, pubblicato da Sellerio Editore, è stato presentato nella sua veste definitiva in sala Levi. Il giornalista Roberto Pavanello ha moderato la serata di mercoledì 27 febbraio in cui al centro in compagnia di Gabriele Vacis. Si sono alternati negli interventi don Silvio Caretto, prete operaio di quell’epoca a Settimo, il professore Carlo Ossola, la figlia di Antonia, Giulietta, e Sandro Venturini, giornalista de “La Voce”.



login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.