Il 2 novembre, giorno dei morti o, meglio, giorno in cui la Chiesa commemora i fedeli defunti, offre sempre qualche spunto di approfondimento storico.

Per cominciare, chi ricorda che, a Settimo Torinese, per secoli, le inumazioni ebbero luogo nel camposanto che circondava la chiesa romanica di San Pietro, l’antica parrocchiale comunemente detta «San Pé» o «pieve», in una parte dell’area poi occupata dalla biblioteca «Cesare Gasti» e dalla piazza degli Alpini? Nel 1835 l’incremento demografico e le nuove norme d’igiene pubblica imposero ai pubblici amministratori locali di costruire un altro cimitero, in un terreno più [...]