È di nuovo bagarre su Laguna Verde, uno dei progetti, storici, che da tempo caratterizzano la Città.

Laguna Verde è uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana oggi esistenti in Italia, sia per i volumi interessati ma sia soprattutto per il livello qualitativo e concettuale del progetto. Si tratta di una superficie di circa 815.000 m² lungo l’asse di via Torino. Una parte di questi territori è di proprietà di Patrimonio, società partecipata al 100% dal Comune. Una porzione di città da tempo al centro di progetti ultra costosi, per non dire milionari. Nel [...]