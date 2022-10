Circa 200 bambini e bambine hanno partecipato giovedì mattina all’iniziativa Puliamo il mondo promossa da Legambiente in collaborazione col Comune e l’Istituto comprensivo Settimo II. Gli studenti delle scuole Roncalli e Nicoli hanno aiutato i volontari a pulire i parchi De Gasperi, Pertini e Berlinguer, raccogliendo numerosi sacchi di rifiuti.

«Cerchiamo di trasmettere ai ragazzi l’attenzione per l’ambiente, e ringraziamo le scuole per aver aderito all’iniziativa – interviene l’assessore alla scuola Alessandra Girard – Queste iniziative hanno un grande significato simbolico, prima ancora che pratico: far passare il messaggio che tutti noi siamo chiamati a curare la cosa pubblica. La speranza è che chi sporca dimostri un po’ di rispetto in più, non foss’altro per il lavoro dei volontari».

Domenica è prevista la seconda tappa: a partire dalle 9, i volontari puliranno l’area nei pressi della scuola Vivaldi (via Cremona e limitrofe), via Moglia, Tre ponti eccetera. Tutti possono partecipare e verranno forniti attrezzi e guanti, ma chi li ha può portare i propri. L’iniziativa è organizzata da Legambiente in collaborazione con il Comune, l’Associazione Alpini, il Centro Famiglia e l’associazione Settimo Futura.

“A quest’attività dall’importante messaggio civico si aggiungono le altre iniziative del Comune per tenere pulita la città – aggiunge l’assessore all’ambiente Alessandro Raso – Ad esempio la razionalizzazione del piano di spazzamento strade, l’istituzione di un nuovo servizio di guardie zoofile incaricate di controllare e sanzionare chi sporca».

