Antonio Borrini, e una ventina (sui 1500 totali) di lavoratori della Pirelli, si sono ritrovati venerdì 15 ottobre davanti allo stabilimento di via Brescia per protestare contro l’introduzione del Green Pass. Proprio dal 15 ottobre, infatti, il certificato è diventato obbligatorio per entrare sul posto di lavoro. Per quanto riguarda la Pirelli più dell’80% dei 1500 lavoratori risulterebbe essere vaccinato. Per gli altri, invece, l’azienda ha dato la disponibilità di pagare i tamponi per ottenere il Green Pass.

“Sono qui fuori – racconta Borrini – in segno di protesta insieme a tanti lavoratori della [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.