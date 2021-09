Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Il Codice Rosso non funziona, invece di ricevere risposta entro dieci giorni, si arriva a novanta. Tre mesi sono lunghissimi e frustranti per una donna che ha denunciato il compagno, ex marito per violenza, stalking. Se vogliamo far abbassare il numero di femminicidi bisognerebbe avere una giustizia più veloce”. Ad affermarlo è Paola Ferrero, presidente dell’associazione Uscire dal silenzio di Settimo Torinese. Attualmente a Settimo ci sono due donne con bambini in stato di protezione. “Sono situazioni molto particolari – spiega – difficili da gestire, soprattutto quando ci sono di mezzo i minori”. Il diritto alla protezione spesso è disatteso. Il dato a livello nazionale, nell’ultima settimana, è allarmante: dieci femminicidi in sette giorni.

Sette donne uccise in soli dieci giorni, ottantatré dall’inizio dell’anno. È il dato, allarmante, dei femminicidi in Italia. Più della metà di queste donne è stata ammazzata da ex mariti o compagni. Quasi tutti consumati in ambito familiare. “La situazione è inquietante – sostiene Paola Ferrero del Centro antiviolenza di Settimo – Se non si agisce subito andrà sempre peggio”.

Donne ammazzate nella loro casa, a volte davanti ai propri figli. Bambini orfani di madre. Ventenni uccise dai loro fidanzati perché troppo gelosi o perché non accettano che li abbiano lasciati. Sogni infranti, vite spezzate troppo presto. I motivi sono sempre gli stessi: uomini che si sentono padroni delle donne.

Il Centro antiviolenza di Settimo attualmente conta 35 donne che hanno chiesto aiuto: 20 sono nuove mentre dieci sono degli anni precedenti. “E’ un numero che tende sempre a crescere – sottolinea Ferrero – due donne sono in stato di protezione ed entrambe hanno bambini. Sono situazioni complesse e speriamo che si possano risolvere positivamente”. “I casi sono analoghi: uomini che non accettano la separazione, che non vogliono andare via di casa e ci ritroviamo sempre a combattere con uomini più aggressivi, sfacciati. Quello che abbiamo notato negli ultimi anni che c’è il dramma nei bambini: ci sono minori trascurati”.

In questo ultimo anno nel Centro antiviolenza di Settimo le richieste di aiuto sono aumentate: “Abbiamo avuto 30-35 casi nuovi. In questo anno di pandemia non è cambiato molto. – continua Ferrero – Le donne chiedono aiuto allo stesso modo, forse sono cambiati i mezzi di comunicazione. Adesso comunichiamo soprattutto via email perché i cellulari sono spesso controllati dai maltrattanti. Durante i mesi di lockdown non abbiamo avuto richieste di aiuto, ma dopo ne sono arrivate tante. Non è il Covid che crea la violenza, ma questa situazione ha fatto scoppiare situazioni già molto deteriorate”. Il Centro antiviolenza di Settimo, finalmente, da sette mesi ha una sede adeguata. Un appartamento comodo e accogliente, dove le donne vittime di violenza, una volta che vi entrano, si sentono al sicuro. C’è anche uno spazio dedicato ai bambini, dove possono giocare sereni e tranquilli. “Il problema grosso è la giustizia. In ambito giudiziario serve molta più formazione e specializzazione – afferma – per riconoscere e affrontare con efficacia la violenza contro le donne, sanzionarla, prevenire escalation, sostenere le donne che denunciano. Le procedure sono lunghissime. Il percorso d’urgenza non c’è. E questo è il grosso problema in Italia. Per una donna che denuncia è frustrante. Per esempio, l’uomo maltrattante che riceve un provvedimento di allontanamento, non è controllato. Proponiamo il braccialetto elettronico? Ci vuole un sistema per rispettare i provvedimenti e si potrebbe anche pensare ad un Tribunale speciale” conclude Ferrero. La Convenzione di Istanbul, che prescrive di rendere concreto il diritto delle vittime alla protezione, resta in larga parte ancora disattesa in Italia, nonostante molto sia stato fatto. D’altra parte il fenomeno della violenza di genere è ormai da tempo un’emergenza sociale.

